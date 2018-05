Παγκόσμια διάκριση στην Ledra Hotels and Villas από την Marriott

Μια νέα ξεχωριστή παγκόσμια διάκριση έλαβε το τμήμα πωλήσεων, marketing και εταιρικών σχέσεων της Ledra Hotels and Villas SA από τον Όμιλο Marriott με τον οποίο διατηρεί εμπορική συνεργασία σε δύο από τις μονάδες της και συγκεκριμένα στα resorts, Domes Noruz Chania Autograph Collection και Domes of Elounda, Autograph Collection.

Ειδικότερα, το τμήμα πωλήσεων, marketing και εταιρικών σχέσεων της Ledra Hotels and Villas SA αναδείχθηκε ως κορυφαίο στον κόσμο, ανάμεσα στα αντίστοιχα τμήματα των 6.500 ξενοδοχείων και resorts του Ομίλου Marriott, λαμβάνοντας το BMSC 2017 Global ELITE Award.

«Το ένα από τα ξενοδοχεία της Ledra Hotels and Villas SA παρουσίασε τον υψηλότερο δείκτη εσόδων ανά δωμάτιο (REVPAR) μεταξύ όλων των μονάδων που είναι ενταγμένες στο χαρτοφυλάκιο franchise της Marriott. Πρόκειται για ένα καταπληκτικό επίτευγμα δεδομένου του αριθμού και της πολυμορφίας των ξενοδοχείων που διαθέτει ο Όμιλος. Επιπλέον, στο δεύτερο ξενοδοχείο της Ledra Hotels and Villas SA με το οποίο συνεργαζόμαστε, ο δείκτης εσόδων ανά δωμάτιο αυξήθηκε κατά 70% το προηγούμενο έτος» τόνισε η Marie Bull, επικεφαλής του τμήματος Πωλήσεων Franchise, Διαχείρισης Μάρκετινγκ και Εσόδων για την Ευρώπη του Ομίλου Marriott, στο πλαίσιο της απόφασης για την παγκόσμια αυτή διάκριση της Ledra Hotels and Villas SA.

Πέρα από τις οικονομικές επιδόσεις, ο όμιλος Marriott τίμησε την ομάδα marketing της εταιρίας Ledra Hotels and Villas SA για την επάρκεια της στην κάλυψη των αναγκών των πελατών της, την εξατομικευμένη προσέγγιση που υιοθετεί εξυπηρετώντας κάθε αίτημα των επισκεπτών, την στρατηγική στοχευμένης προβολής που υλοποιεί και τη διαμόρφωση μιας ολιστικής εμπορικής πολιτικής με έμφαση στην αξία των προσφερόμενων υπηρεσιών.

«Είμαστε περήφανοι γι’ αυτή διάκριση, καταρχήν γιατί η ομάδα πωλήσεων και marketing απαρτίζεται από στελέχη με τα οποία δουλεύουμε για πολλά χρόνια μαζί. Είναι μια εμπράγματη αναγνώριση, που λαμβάνει πιο μεγάλη διάσταση καθώς η Marriott διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο ξενοδοχείων παγκοσμίως. Αυτονόητα είναι το πλέον ανταγωνιστικό περιβάλλον για τις αντίστοιχες ομάδες sales & marketing» αναφέρει ο Γιώργος Σπανός, αντιπρόεδρος της εταιρίας Ledra Hotels and Villas SA και συμπληρώνει: «Η διάκριση αυτή καταδεικνύει, ότι βελτιώνεται διαρκώς η τεχνογνωσία και η επάρκεια των Ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και ότι ο τουρισμός είναι ένας κλάδος με ένταση γνώσης, αλλά και καινοτομίας στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί αφορά τις πωλήσεις και την εμπορική πολιτική, τομείς κομβικούς για κάθε επιχείρηση. Τα καλά αποτελέσματα, αλλά και η επάρκεια των αντιστοίχων τμημάτων, μας δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε μια μεσοπρόθεσμη, τουλάχιστον, στρατηγική, ενώ μας επιτρέπουν να προσαρμόζουμε την τακτική μας κάθε φορά, με διορθωτικές κινήσεις, όποτε χρειάζεται, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε ανθρώπινο δυναμικό και σε καινοτόμα εργαλεία και έχουμε την πεποίθηση ότι θα δούμε ανάλογες επιτυχίες στο μέλλον», καταλήγει ο κ. Γ. Σπανός.

Μarriott και Ledra Hotels and Villas SA

Σημειώνεται ότι η Marriott International, Inc. είναι ένας από τους κορυφαίους ξενοδοχειακούς ομίλους διεθνώς με ένα χαρτοφυλάκιο από 30 brands, 6.500 ξενοδοχεία σε 127 χώρες κι έσοδα άνω των 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά το οικονομικό έτος 2017.

H Ledra Hotels and Villas SA έχει εντάξει στο δίκτυο Autograph Collection Hotels δύο μονάδες της από το 2016. Το δίκτυο Autograph Collection Hotels ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2010, ως ένα μοναδικό επιχειρηματικό εγχείρημα, και αποτελεί το πλέον δυναμικό επεκτεινόμενο brand του ομίλου Μarriott. Mε σύνθημα «We are a collection of brands….not a branded collection of hotels», έχει συμπεριλάβει ήδη περισσότερα από 90 ξενοδοχεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, την Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Καραϊβική και τη Νότια Αμερική. Λόγω της αυξανόμενης ζήτησης, η Marriott σχεδιάζει την περαιτέρω επέκταση της αλυσίδας σε όλο τον κόσμο και ειδικότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Κεντρική Αμερική.

To Domes Noruz Chania Autograph Collection είναι ένα συγκρότημα 5 αστέρων, 83 δωματίων και σουιτών με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, που εμπνέεται από την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής των Χανίων. Έχει προνομιακή θέση με εκπληκτική θέα, πάνω στην ακτή των Αγίων Αποστόλων, πολύ κοντά στην πόλη των Χανίων, ενώ λειτουργεί ως ξενοδοχείο για ενηλίκους – adult hotel – προσφέροντας μοναδική εμπειρία διαμονής.

Διαθέτει βιοκλιματικές εγκαταστάσεις, Spa και γυμναστήριο, αίθουσες σεμιναρίων, πισίνες θερμαινόμενες, αλλά και παράλιο εστιατόριο. Όλα τα δωμάτια και οι σουίτες διαθέτουν ατομικές πισίνες ή εξωτερικά θερμαινόμενα υδρομασάζ.

Ο όμιλος διαθέτει και τo Domes of Elounda Autograph Collection με 78 σουίτες με εξωτερικό θερμαινόμενο jacuzzi και ιδιωτική πισίνα, 31 Premium σουίτες ενός υπνοδωματίου, 42 οικογενειακές σουίτες, 5 πολυτελείς οικογενειακές σουίτες δύο υπνοδωματίων. Επιπλέον διαθέτει 40 ιδιωτικές κατοικίες από τις οποίες 28 Domes Luxury Residences, 8 Domes Private Residences, αλλά και 4 Ultraluxe Villas. Τέλος στα σχέδια της εταιρίας είναι η επέκταση του Domes of Elounda Autograph Collection με τουλάχιστον 65 σουίτες και lofts το 2019.