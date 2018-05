Cvent: Το Intercontinental Athenaeum στα 50 καλύτερα συνεδριακά ξενοδοχεία της Ευρώπης

Mια θέση ανάμεσα στα 50 καλύτερα ξενοδοχεία στην Ευρώπη για συνέδρια το 2018, κατέχει το ξενοδοχείο Intercontinental Athenaeum Athens, σύμφωνα με σχετική κατάταξη που δημοσιοποιεί ο οργανισμός διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων και τεχνολογίας στο χώρο της φιλοξενίας, Cvent.

Η κατάταξη συντάχθηκε έπειτα από ανάλυση της δραστηριότητα κρατήσεων συνεδρίων και εκδηλώσεων μέσω του δικτύου της Cvent, το οποίο είχε παγκοσμίως έσοδα 14,7 δισ. δολάρια και πάνω από 40 εκατ. διανυκτερεύσεις το 2017, υποστηρίζοντας περισσότερα από 715.000 συνέδρια και εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο.

Η αξία της παγκόσμιας βιομηχανίας συνεδρίων αποτιμάται σε 750 δισ. δολάρια και αναπτύσσεται ραγδαία, προσφέροντας μεγάλες προοπτικές στα ξενοδοχεία να κεφαλαιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και σε αυτό το κομμάτι δραστηριότητας.

Δείτε ολόκληρη την ευρωπαϊκή κατάταξη ξενοδοχείων…