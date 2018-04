AccorHotels: Συμφωνία με την Ctrip για περισσότερους Κινέζους στα ξενοδοχεία της

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε με το μεγάλο ξενοδοχειακό όμιλο AccorHotels η μεγαλύτερη ταξιδιωτική πλατφόρμα της Κίνας, Ctrip.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας των 2 πλευρών, πάνω από 300 εκατ. Κινέζοι ταξιδιώτες που χρησιμοποιούν συστηματικά την πλατφόρμα Ctrip θα έχουν άμεση πρόσβαση και προσωποποιημένες εμπειρίες διαμονής σε όλα τα ξενοδοχειακά brand της Accor σε όλο τον κόσμο.

Οι επιλογές τους θα έχουν μεγάλο εύρος brand μονάδων της Accor σε όλο τον κόσμο, από τα πολυτελή ξενοδοχεία Raffles, Sofitel Legend, Fairmont, SO Sofitel, Sofitel, onefinestay, MGallery by Sofitel, Pullman, Swissôtel και 25hours Hotels, μέχρι τα δημοφιλή μεσαίας κατηγορίας ξενοδοχεία Novotel, Mercure, Mama Shelter και Adagio αλλά και τα οικονομικά JO&JOE, ibis, ibis Styles, ibis budget και τα τοπικά brand Grand Mercure, The Sebel και hotelF1.

Η Accor έχει παρουσία στην Ελλάδα με 2 ξενοδοχεία στην Αθήνα, τα Hotel Novotel Athenes και Hotel Sofitel Athens Airport. O όμιλος λειτουργεί 4.300 ξενοδοχεία και 10.000 ιδιωτικές οικίες σε 100 χώρες.

Η συνεργασία θα επικεντρωθεί σε 4 πυλώνες, όπως η έμφαση στα διαπιστευμένα ξενοδοχεία AccorHotels, στη δημιουργία ενός καταστήματος-ναυαρχίδας για την AccorHotels, στην από κοινού ανάπτυξη προγραμμάτων πιστότητας και στη συνεργασία στο κομμάτι ΙΤ. Σηματοδοτεί δε άλλο ένα βήμα στις συστηματικές προσπάθειες της Ctrip να προσφέρει value, βολικές, ποιοτικές και εύκολες ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Η AccorHotels θα λανσάρει δικό της πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης για τουλάχιστον 250 ξενοδοχεία μέχρι το 2020 σε σχέση με τα καλύτερα πρότυπα φιλοξενίας Κινέζων τουριστών. Τα ξενοδοχεία αυτά θα εκπαιδευτούν προκειμένου να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των κινέζων επισκεπτών.