O Μανόλο Μπλάνικ στο Porto Palace Hotel Thessaloniki για καλό σκοπό

Μια βραδιά γεμάτη λάμψη, κινηματογραφική μαγεία και μόδα ήταν η Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 για το Porto Palace Hotel Thessaloniki, που φιλοξένησε στην πόλη της Θεσσαλονίκης το fashion movie event με θέμα Manolo Blahnik "Manolo The Boy Who Made Shoes For Lizards".

Δημιουργίες του διάσημου σχεδιαστή βρέθηκαν σε πρώτο πλάνο, μαγνητίζοντας τα βλέμματα και τα φωτογραφικά φλας, ενώ η προβολή ταινίας με την αναδρομή στην καλλιτεχνική πορεία του Blahnik που κατάφερε να χτίσει μία ολόκληρη βιομηχανία στο σχεδόν μισό αιώνα καριέρας του καθήλωσε το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μία μοναδική εκδήλωση, πλούσια σε εδέσματα και άφθονα ποτήρια γνωστής σαμπάνιας.

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από το Σύλλογο φίλων καρκινοπαθών παιδιών ΣΤΟΡΓΗ και την Τζένη Μπαλατσινού (Jenny.gr) με τη στήριξη πολλών χορηγών, συγκέντρωσε πλήθος επωνύμων και επιφανών προσωπικοτήτων της πόλης, συμβάλλοντας στην ενίσχυση εσόδων υπέρ των σκοπών του Συλλόγου.