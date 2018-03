Αστέρες του Hollywood στο ξενοδοχείο Avaton Luxury Villas Resort στη Χαλκιδική

Οι υποψήφιοι και νικητές των φετινών Όσκαρ θα φιλοξενηθούν τον Μάιο στο Avaton Luxury Villas Resort - Relais & Châteaux στη Χαλκιδική. Το Avaton Luxury Villas Resort είναι το πρώτο ελληνικό brand που συγκαταλέγεται στο πακέτο δώρων αξίας 1.000.000 δολαρίων που κερδίζουν τα τελευταία 16 χρόνια οι υποψήφιοι των βραβείων Όσκαρ προβάλλοντας την Χαλκιδική στα διεθνή μέσα (NBC, Daily Mail, Times, USA Today, Sun, Vogue Australia, Elle UK κ.α).

Η επιλογή του συγκεκριμένου resort έγινε με κριτήριο την ιδιωτικότητα που αναζητούν οι VIP, την πολυτέλεια των εγκαταστάσεων, το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών και την αριστεία της γαστρονομικής εμπειρίας.

Το πακέτο δώρων "Everyone Wins by DA" θα λάβουν οι υποψήφιοι Α' και Β' αντρικού και γυναικείου ρόλου, οι υποψήφιοι για το βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη και ο παρουσιαστής της τελετής των 'Οσκαρς Jimmy Kimmel. Οι παραπάνω θα απολαύσουν τις διακοπές τους σε μία Luxury Suite with Private Pool που εκτείνεται σε 120 τ.μ. και διαθέτει 2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, σαλόνι τραπεζαρία, κουζίνα, βεράντα και ιδιωτική πισίνα με ενσωματωμένο sunbed που απογειώνει την αίσθηση χαλάρωσης μέσα σε μεσογειακούς κήπους.

Στις υπηρεσίες του resort περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, εξορμήσεις με ιδιωτική θαλαμηγό, πτήσεις με ιδιωτικό ελικόπτερο, προσωπικός μπάτλερ κ.α.

Όπως δήλωσε η ξενοδόχος του Avaton Luxury Villas Resort, κυρία Ναταλία Χαντζή: "Στοχεύουμε στα VIP πρόσωπα σε όλο τον κόσμο και αναβαθμίζουμε το τουριστικό προϊόν και την προβολή της Χαλκιδικής. Δεσμευόμαστε για την συνέχεια της καινοτόμου πορείας μας στις υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, με πηγή έμπνευσης τον επισκέπτη”.