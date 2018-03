Axia Hospitality: Τιμητικές διακρίσεις και νέες συνεργασίες

5 συνολικά βραβεία απέσπασε η Axia Hospitality, τόσο για τα συνεργαζόμενά της ξενοδοχεία όσο για την επίδοσή της στον τομέα της διαχείρισης πωλήσεων και κρατήσεων.

Στην τελετή απονομής των Greek Hospitality Awards, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή από την Εthos Medi,a στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace, η ομάδα της Axia Hospitality παρέλαβε 2 χρυσά, 1 αργυρό και 2 χάλκινα βραβεία.

Πιο συγκεκριμένα:

Χρυσό Βραβείο για την συνολική επίδοσή της, στην κατηγορία Best Hotel Sales Representative Company,

Χρυσό Βραβείο για το ξενοδοχείο Andronis Concept στην κατηγορία All Suites Resort,

Αργυρό Βραβείο για το ξενοδοχείο Naxian on the Beach, στην κατηγορία Best Greek New Resort,

Χάλκινιο Βραβείο για το ξενοδοχείο Patmos Aktis Suites & Spa, στην κατηγορία Best Greek Beach Resort,

Χάλκινο Βραβείο για το Minois Village Hotel Suites & Spa, στην κατηγορία Best Greek Hotel Breakfast.

Την πιο δυναμική εκκίνηση για την εταιρεία, ωστόσο, επιφύλαξε η βραδιά της περασμένης Παρασκευής, αφού στην ειδική κατηγορία των τιμητικών διακρίσεων με την οποία ξεκίνησε η τελετή απονομής των βραβείων, ο ιδρυτής και CEO της Axia Hospitality, κος Γιάννης Κυρίτσης βραβεύτηκε ως Rising Star επιχειρηματίας της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας.

Ο κος Κυρίτσης δήλωσε σχετικά: “Οι παραπάνω διακρίσεις, αλλά και η συνεχής ροή των νέων συνεργασιών, με πιο πρόσφατη αυτή με το ολοκαίνουργο 5αστερο Myst Boutique Resort στο Θόλο της Οίας στην Σαντορίνη, μας γεμίζουν με χαρά και υπερηφάνεια, ενώ επιβεβαιώνουν αυτό που προβλέψαμε πριν από 5 χρόνια, οπότε και ιδρύσαμε την Axia Hospitality: την ανάγκη των Ελλήνων ξενοδόχων για υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη τεχνογνωσία στον τομέα των πωλήσεων και των κρατήσεων των καταλυμάτων τους”.