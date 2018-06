Εβδομάδα γαστρονομίας στο Ηράκλειο

Eβδομάδα Γαστρονομίας από τις 23 έως τις 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης, όπως ανακοινώθηκε χθες στην ημερίδα με θέμα «Heraklion Gastronomy – Το Ηράκλειο ως γαστρονομικός προορισμός». Η ημερίδα, την οποία παρακολούθησαν εκπρόσωποι από επαγγελματικούς φορείς του τουρισμού, του εμπορίου, της εκπαίδευσης και Οργανισμών του Ηρακλείου, ήταν η πρώτη μιας σειράς σημαντικών εκδηλώσεων και συναντήσεων που θα διοργανωθούν το επόμενο διάστημα με στόχο να αναδειχθεί η πόλη και ως γαστρονομικός προορισμός.

Σκοπός αυτών των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν με πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου είναι η ανάδειξη της φιλοξενίας και γαστρονομίας, και θα απευθύνονται κυρίως στους Έλληνες και ξένους επισκέπτες με την συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων.

Την ημερίδα συνδιοργάνωσε η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Εθελοντισμού και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το ΤΕΙ Κρήτης, το Επιμελητήριο Ηρακλείου, τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης, το Σωματείο Μαγείρων Ν. Ηρακλείου, το Σύνδεσμο Τουριστικών Πρακτόρων, το Σωματείο Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης – Σαντορίνης, την Ένωση Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων & Δωματίων Ν. Ηρακλείου, το Σύνδεσμο Επαγγελματιών Επισιτισμού και Διασκέδασης Ν. Ηρακλείου.

Στην ενδιαφέρουσα ημερίδα μίλησαν:

ü Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Αριστέα Πλεύρη,

ü Δρ. Δημήτρης Κούτουλας, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών θέμα «Προσεγγίζοντας το Ηράκλειο ως γαστρονομικό προορισμό»

ü Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού κ. Gian Andrea Garancini με θέμα «Heraklion Gastronomy 2018 Ένα logo, ένα φεστιβάλ»

ü Γιάννης Σμυρνάκης μέλος της Διοικούσας επιτροπής του Επιμελητήριο, «Παγκρήτιο Φόρουμ – Η στήριξη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στη σύνδεση Αγροδιατροφής και Δευτερογενή τομέα με τον Τουρισμό

ü Μιχάλης Βλατάκης Πρόεδρος Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης

ü Αλέξανδρος Στεφανάκης, Αντιπρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης & ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Κρήτης «Συνέργειες Δήμου Ηρακλείου & Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας

ü Ηλίας Καστανάς Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

ü Νίκος Μηλιαράκης, Οινοποιός – Πρόεδρος Δικτύου Οινοποιών Κρήτης «Το κρητικό κρασί και η συμβολή του στο εγχείρημα Heraklion Gastronomy»

ü Μαρία Αντωνακάκη, Πρόεδρος Συνδέσμου Επαγγελματιών Επισιτισμού και Διασκέδασης Νομού Ηρακλείου «Ο ενεργός ρόλος των επαγγελματιών εστίασης μονόδρομος για την επιτυχία του project Heraklion Gastronomy»

ü Μαριγιάννα Χαλκιαδάκη, Υπεύθυνη επικοινωνίας και προώθησης του We do local «We do local : Ένα σύγχρονο εργαλείο Μάρκετινγκ για την ανάδειξη της αυθεντικής τοπικής φιλοξενίας και γαστρονομίας»