Η αξία της μεσογειακής διατροφής

Στα οφέλη του μεσογειακού τρόπου διατροφής αναφέρθηκαν οι ομιλητές του πάνελ «Sustainable choices for better health and better environment: the Mediterranean diet paradigm» με συντονίστρια την δημοσιογράφο Μαργαρίτα Πουρνάρα, κατά την τρίτη ημέρα του 3ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Όπως εξήγησε η κα. Αντωνία Τριχοπούλου, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγείας, ο διάλογος τον τελευταίο καιρό επικεντρώνεται στη διατροφική πολιτική με ζητούμενο ένα βιώσιμο πρόσημο στον τομέα των τροφίμων. Αναφερθείς στη μεσογειακή διατροφή τόνισε ότι σήμερα είναι καταξιωμένη ως ένα από τα καλύτερα διατροφικά μοντέλα παγκοσμίως ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια έχει αναγνωριστεί και ως μια βιώσιμη διατροφή, αφού χαρακτηρίζεται από μικρή κατανάλωση ζωικών προϊόντων και κατ’ επέκταση έχει μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η κ. Τριχοπούλου εξήγησε ωστόσο ότι με τον όρο μεσογειακή διατροφή δεν εννοούμε μόνο τα διατροφικά συστατικά αλλά έναν τρόπο ζωής στο σύνολό του, ο οποίος παρουσιάζει πολλαπλά οφέλη.

Στο αναλλοίωτο στο χρόνο dna του κρασιού και στις αλλαγές που συντελούνται στον κλάδο του οίνου αναφέρθηκε από πλευράς του ο Μιχάλης Μπουτάρης, οινοποιός πέμπτης γενιάς και αντιπρόεδρος της Kir-Yanni.

Κάνοντας μια αναδρομή στο επάγγελμα του οινοποιού, από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα μέχρι σήμερα, ο κ. Μπουτάρης επεσήμανε πως σήμερα υπάρχει εντυπωσιακός αριθμός startups που ασχολούνται με τη διατροφή οι οποίες προσπαθούν από το να παρατείνουν τις ημερομηνίες διατήρησης των τροφίμων μέχρι το να δημιουργήσουν κρασί σε σκόνη. Ωστόσο, όπως επεσήμανε, θα πρέπει να εξετάσουμε πως θα μπορούσε να προκύψει στο μέλλον η ιδεατή γεωργία.

Όσον αφορά στο κρασί σημείωσε ότι έχει υποστεί μικρή τεχνολογική εξέλιξη και παραμένει από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα στην πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής, αφού έχει μεγάλη διατροφική αξία αν καταναλώνεται με μέτρο, χάρη στα αντιοξειδωτικά του συστατικά. Στην περίπτωση της χώρας μας βέβαια σημείωσε ότι το κρασί θα πρέπει να μας απασχολεί όχι αποκλειστικά για τη διατροφική του αξία αλλά και για την συνεισφορά του στην οικονομία η οποία συρρικνώθηκε αρκετά με την επιβολή του φόρου στο κρασί.

Στην αγροτική πολιτική και τη γεωργία αναφέρθηκε κατά την τοποθέτησή του ο κ. Χαράλαμπος Κασίμης, καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Όπως εξήγησε, τα προηγούμενα χρόνια η γεωργία βρέθηκε στο επίκεντρο των πολιτικών παγκοσμίως και αναγνωρίστηκε η πολλαπλή συμβολή της. Πρόσφατα μάλιστα παρατηρήθηκε πως προωθούνται μεταρρυθμίσεις που επιχειρούν να συνδέσουν τις ενισχύσεις με την ασφάλεια των τροφίμων και τη βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων. Το κρίσιμο όμως ζήτημα που παραμένει σύμφωνα με τον κ. Κασίμη είναι το πώς διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων, γι αυτό και είναι άκρως σημαντική η πιστοποίηση.

Τα επόμενα τριάντα χρόνια, σύμφωνα με τον κ. Κασίμη, οδηγούμαστε σε κατακόρυφη αύξηση των αγροτικών προϊόντων. Γι’ αυτό και πρέπει να χαράξουμε τη δική μας πρόταση ανάπτυξης αγροτικής πολιτικής, βασιζόμενοι σε ένα παραδοσιακό μοντέλο που θα έχει στην καρδιά του την ποιότητα και την ιστορία του αγροτικού προϊόντος. Συμφέρον όμως θα ήταν και αν συνδέσουμε τη γεωργία με τη γαστρονομία. Στην Ελλάδα ειδικά, οι εξελίξεις στη γαστρονομία του τροφίμου μπορούν να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες και να προωθήσουν την ανάπτυξη ειδικά αν συνδυαστούν και με τον τουρισμό.

Ως κάτι θετικό χαρακτήρισε τη μεσογειακή διατροφή ο κ. Joao Breda επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στη διεύθυνση των μη μεταδοτικών νόσων. Επεσήμανε όμως ότι θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν κάνουμε σωστή χρήση αυτής της διατροφής κι αν ακολουθούμε τις αρχές και τα θετικά στοιχεία στο μέγιστο βαθμό.

«Παρότι έχει αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής, έχει μειωθεί η ποιότητα της ζωής μας είτε λόγω κακής διατροφής είτε λόγω έλλειψης σωματικής άσκησης. Κι αυτό μάλιστα ξεκινά από μικρή ηλικία. Όσο περνούν τα χρόνια χάνουμε την κουλτούρα του θηλασμού και τα παιδιά μας ξεκινούν να τρώνε επεξεργασμένα τρόφιμα από πολύ μικρή ηλικία, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Η παιδική παχυσαρκία παρουσιάζει υψηλά ποσοστά στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Μάλτα, χώρες με μεσογειακή διατροφή, γεγονός που θα πρέπει να μας προβληματίσει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προσέθεσε μάλιστα ότι θα πρέπει να περιορίσουμε τα βλαβερά στοιχεία που έχει η μεσογειακή διατροφή όπως για παράδειγμα το αλάτι, να καλλιεργήσουμε την κουλτούρα του να τρεφόμαστε σωστά και να συνδυάσουμε τη μεσογειακή διατροφή με άλλες παραδοσιακές διατροφές του κόσμου.

Τέλος υπογράμμισε ότι θα πρέπει να φροντίσουμε και κάτι ακόμα: να εμπορευματοποιηθεί η μεσογειακή διατροφή γιατί θα χάσει την αξία της.

